В городе нужна полноценная галерея

20 марта в Центре детского творчества состоялось открытие персональной выставки заслуженного художника Чувашской Республики Геннадия Козлова. Участниками мероприятия стали местные художники, представители городского Совета ветеранов, учащиеся и педагоги Детской школы искусств № 1, школьники и неравнодушные к искусству шумерлинцы.

Собравшихся тепло приветствовала директор Центра детского творчества Елена Голованова. Она напомнила, что 18 марта был знаменательный день для нашей страны — воссоединение Крыма с Россией, поэтому наряду с открытием выставки работ Геннадия Козлова в ЦДТ организована небольшая выставка репродукций полотен крымских и забайкальских художников.



Елена Голованова отметила, что мотиватором того, чтобы фойе Центра детского творчества было превращено в картинную галерею, является председатель местного отделения партии «Единая Россия» Валерий Шигашев, который в свою очередь отметил благодарственными письмами организаторов выставки Геннадия Козлова.



Отметим, что Геннадий Козлов проживает в Чебоксарах, преподает на художественно-графическом факультете ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, с 2003 года является директором Чувашского государственного художественного музея. На его картинах перед шумерлинцами предстали удивительной красоты пейзажи, рассветы и закаты, река Волга… Важное место в творчестве художника занимает и деревенский мир — родительский дом, яблоневый сад, баня, поле, лес и многое другое.



Посетители оценили творчество художника по достоинству. Они делились своими впечатлениями и в очередной раз отметили, что в городе очень нужна полноценная галерея с выставочным залом.

Олег Поляков, преподаватель Детской школы искусств № 1:

То, что в нашем городе открылась такая выставка, конечно, здорово. Ведь у нас редко бывают работы художников подобного уровня.

Здесь представлено множество работ. Картины хорошие, мастер классный… Единственное, что огорчает, — в Шумерле пока еще нет подходящих мест для таких выставок. Ведь вешать картины в 4 ряда, задирать голову в потолок — это не очень удобно для посетителей. Должна быть настоящая галерея. Талантливые художники заслуживают полноценного зала.

Татьяна Александрова.