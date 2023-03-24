Асфальт сходит вместе со снегом

Десятилетиями качество дорог в российских городах и сёлах их жители оценивают одним метким выражением: «Там, где кончается асфальт, начинается…» В нашем случае Шумерля.

Ежегодно летом и осенью на улицах города мы наблюдаем технику и людей, занятых ремонтом дорожного полотна. А весной чертыхаемся на колдобинах. Это в лучшем случае. В худшем – гробим свой транспорт и рискуем жизнью. Как тут не вспомнить черномырдинское: «Отродясь такого не было, и вот опять». Или песню из «Гардемаринов»: «Нет ухаба, значит будет яма, рытвина правей, левей кювет. Ох, дорога, ты скажи нам прямо, по тебе ли ездят на тот свет?»



Странички администрации города в соцсетях с каждым днем всё больше пестрят фотографиями и сообщениями об убитых участках дорог. И пока сезон полноценного ямочного ремонта не открыт, работники МУП «БТИ» пытаются хоть как-то выровнять дорожное полотно. Тут в ход идут песок, кирпичи, бутовый наполнитель. Такой способ борьбы с ямами, конечно, вызывает много нареканий со стороны шумерлинцев, однако люди понимают, что сейчас это «хоть что-то, главное — резина ваша будет цела…», «хоть на какое-то время будет лучше, чем сейчас» и «на удивление, лежит лучше нанолепёшек".



И по традиции ежегодно весна «бомбит» шумерлинские участки трасс «Чебоксары – Сурское» (на фото) и «Сура». Люди ругают администрацию Шумерлинского муниципального округа за бездействие, забывая или не зная, что дороги эти республиканского значения и что местная власть не обладает полномочиями осуществлять на них ремонт или какие другие действия. Как сообщил на претензии шумерлинцев специалист Управления по благоустройству и развитию территорий администрации округа, по этому поводу приезжал представитель Чувашупрдора, также в эту организацию направлено письмо с просьбой предоставить планы ремонтных работ. Ответа на него по состоянию на 22 марта еще не поступило. Да и если поступил бы, то всё равно приступить к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном станет возможным только при установлении благоприятных погодных условий, то есть ближе к лету.

Так что пока нам остаётся быть осторожными на дорогах, объезжать рытвины, ямы и провалы.

Наталья Владимирова.