С 13 по 24 марта 2023 года в Чувашии проводится I этап ежегодной Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», целью которой является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В рамках акции проводятся мероприятия, направленные на проверку мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи; выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств; выявление и привлечение к уголовной ответственности взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков.

Наркологической службой Минздрава Чувашии запланированы: организация первичного наркологического консультирования несовершеннолетних с факторами риска развития наркологических заболеваний; встречи врачей психиатров-наркологов и медицинских психологов с учащимися в ходе школьных классных часов, а также с родителями на общешкольных родительских собраниях по повышению наркологической грамотности и предупреждению потребления ПАВ; уроки здоровья и лекции, в т.ч. для учащейся молодежи по вопросам наркозависимости, отношения к алкоголю и психотропным веществам и др.

Отметим, что комплексный подход к проведению акции позволит привлечь внимание общественности к данной проблематике и определить степень информированности населения и доверительного отношения к органам власти.

Напоминаем телефон «доверия» УКОН МВД по Чувашии: (8352) 58-33-33.

Информацию можно сообщить анонимно.

По вопросам диагностики и лечения зависимости от наркотиков можно проконсультироваться по телефонам наркологической службы Минздрава Чувашии:

Круглосуточно в г. Чебоксары – (8352) 58-03-84.

С 8:00 до 19:00 по телефонам:

Диспансерно-поликлиническое отделение №2 (по обслуживанию детско-подросткового населения) – 62-63-63.

г. Новочебоксарск – 73-29-83.

г. Шумерля – 8 (83536) 5-14-30.

Источник: rnd.med.cap.ru.