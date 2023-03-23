О сборе пожертвований на строительство мемориального комплекса «Курская битва»

В Курской области в поселке Поныри, на месте кровопролитных сражений, которые стали переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны, начато строительство мемориального комплекса «Курская битва».

Это поистине всенародный проект, благодаря которому будет увековечен героический подвиг советских солдат на Курской дуге. С инициативой его создания выступили ветераны и их потомки, идею поддержали Президент Российской Федерации В.В. Путин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, участники Великой Отечественной войны, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, ветеранские организации Минобороны России и ФСБ России, жители Курской области, общественные организации других регионов России. Работа над проектом идёт совместно с Российским военно-историческим обществом.

Первую очередь мемориального комплекса планируется открыть 23 августа 2023 года – в день празднования 80-й годовщины Победы в Курской битве. Вторая очередь будет открыта 9 мая 2025 года – в день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Мемориальный комплекс «Курская битва» станет историческим наследием для наших потомков. Долг каждого россиянина – чтить память о воинахосвободителях, которые ценой собственной жизни отстояли наше будущее. Каждый из нас, ныне живущих, может внести свой посильный вклад в строительство мемориального комплекса, тем самым отдав дань уважения мужеству, героизму и подвигу участников Великой Отечественной войны.

Внести свой вклад в дело увековечения памяти предков, отдать дань уважения мужеству, героизму и подвигу участников Великой Отечественной войны может каждый! Правительством Курской области объявлен сбор средств, которые будут использованы для завершения возведения мемориального комплекса «Курская битва». Осуществить пожертвования на завершение строительства и благоустройство мемориального комплекса «Курская битва» можно переведя средства в Фонд развития Курской области. Способы перевода денежных средств указаны в приложении.

Пожертвование на строительство и благоустройство мемориального комплекса «Курская битва» может быть осуществлено следующими способами:

Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда. Вам необходимо перевести средства по реквизитам:

Фонд развития Курской области

Курское отделение № 8596 ПАО «Сбербанк»

№ счёта 40703810933000000417

ИНН 4632253162

КПП 463201001

БИК 043807606

Корр. счёт 30101810300000000606

Назначение платежа: Добровольное пожертвование на строительство и благоустройство мемориального комплекса «Курская битва»

Переводом из личного кабинета Сбербанк Онлайн.

Для этого в поисковой системе вводится наименование организации-ФРКО, далее заполняются необходимые поля.

Переводом по QR-коду с помощью мобильного приложения банка.

Перевод наличными, через отделение банка без открытия плательщику расчетного счета (перевод средств осуществляется по реквизитам Фонда).



Извещение Получатель: Фонд развития Курской области КПП: 463201001 ИНН: 4632253162 P/сч.: 40703810933000000417 в: Курское отделение N 8596 ПАО Сбербанк г. Курск БИК: 043807606 К/сч.: 30101810300000000606 Платеж: Добровольное пожертвование на строительство и благоустройство мемориального комплекса «Курская битва» Плательщик: _________________________________________________ Адрес плательщика: ____________________________________________ ИНН плательщика: _______________________ Сумма: ______ руб. __ коп.



Подпись:________________________ Дата: « » ___________ _____ г. Квитанция Получатель: Фонд развития Курской области КПП: 463201001 ИНН: 4632253162 P/сч.: 40703810933000000417 в: Курское отделение N 8596 ПАО Сбербанк г. Курск БИК: 043807606 К/сч.: 30101810300000000606 Платеж: Добровольное пожертвование на строительство и благоустройство мемориального комплекса «Курская битва» Плательщик: _________________________________________________ Адрес плательщика: ____________________________________________ ИНН плательщика: _______________________ Сумма: ______ руб. __ коп.





Подпись:________________________ Дата: « » ___________ _____ г.

Для уточнения дополнительных вопросов: frko2019@bk.ru Фонд развития Курской области