В Чувашии количество самозанятых достигло почти 80 тысяч

Сегодня, 23 марта, премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед Госдумой РФ с ежегодным отчетом о работе Правительства страны. Михаил Мишустин отметим, что в прошлом году экономика выстояла и вернулась на траекторию роста. «Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году», — подчеркнул Председатель Правительства.

Глава Кабмина сообщил, что в 2022 году Правительство России предприняло существенные меры по поддержке предпринимательской деятельности. Малому бизнесу предоставили почти 1,25 трлн руб. кредитных средств, а также льготные микрозаймы.

Поддержку государства на региональном уровне ощутили и предприниматели Чувашии. «Все уровни власти оперативно принимали решения, поскольку понимали, что у многих местных компаний резко нарушились цепочки поставок, усложнились схемы расчетов с иностранными партнерами, выросла ставка фондирования кредитных средств. Во многом сыграли роль меры поддержки, которые были направлены на развитие бизнеса и сохранение трудовых коллективов. Многие промышленные предприятия, особенно работающие в сфере государственного заказа, смогли существенно нарастить обороты. Количество самозанятых в Чувашии достигло почти 80 тысяч», — отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей Чувашии Александр Рыбаков.

Особое внимание в докладе Михаил Мишустин уделил и социальной сфере. Он заявил, что повышение качества жизни и благополучия граждан стало важным приоритетом работы Правительства в прошлом году. «По поручению Президента дважды подняли прожиточный минимум. В результате он вырос более чем на 13,5%», — сказал премьер-министр.

Комментируя доклад премьер-министра, глава Минтруда Чувашии Алёна Елизарова отмечает, что в Чувашии численность граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума сократилась на 12,9 тыс. человек, а безработица в республике находится на историческом минимуме и составляет 2,6% по оценке Международной организации труда. «В целях повышения уровня предоставления мер социальной поддержки в 2022 году осуществлена индексация ряда социальных выплат, предоставляемых за счет средств республиканского бюджета, в том числе проиндексированы размеры ежемесячного пособия на ребенка и размеры вознаграждения приемным родителям, ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»,— подчеркнула министр.

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