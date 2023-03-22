Первый фестиваль школьных театров Чувашии «АСАМ»

Дети со всех районов республики выступят на сценах ведущих театров республики с лучшими постановками, отправиться в первые гастроли, чтобы узнать свою малую родину через творчество и путешествия. Куратор фестиваля – руководитель рабочей группы по развитию детского туризма Комитета по туризму Государственной думы депутат Алла Салаева. — Во многих школах Чувашии уже есть театры. К 1 сентября 2024 года они должны быть во всех, — отмечает Алла Салаева. – Наша цель — не только, чтобы школьная сцена, где-то даже впервые, увидела детские постановки. В первую очередь, чтобы эти постановки стали постоянными, чтобы они раскрывали талантливых ребят, служили стимулом для участия в конкурсах, открывали возможности сцен городов, регионов, театров, кино.Любительские коллективы синхронизуются с признанными профессионалами, для оценки, поддержки, кураторского сопровождения талантливой молодежи в будущей профессии, как ранняя профориентация, укрепление единого культурного пространства республики.- «АСАМ» — по-чувашски – волшебство. Это самое детское слово. Все начинается с детской мечты, на которую вовремя обратили внимание и помогли ей осуществиться. Помогли, поддержав стремление, помогли, открыв школьный кружок по танцам, вокалу, актерскому мастерству, режиссуре. Учитель по литературе научил любить читать, представлять, проживать жизнь книжных героев – вот оно волшебство ее исполнения в действии. – Рассказала Алла Салаева. Вокруг фестиваля объединилась большая команда: Министерство образования и молодежной политики, Министерство культуры, «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии, Чувашский государственный институт культуры и искусств.Муниципальный этап стартовал 1 марта. На этом этапе проходит смотр спектаклей на местах. Победителей выбирают муниципальный оргкомитет и жюри из представителей театральной среды. Лучшие постановки выйдут на республиканский этап, а ребята из ведущих команд муниципалитетов примут участие в мастер-классах от легендарных звезд, профессионалов сцены и киноискусства XVI Чебоксарского международного кинофестиваля. Победители Фестиваля получат целый ряд ценных призов. Юные артисты – три дополнительных балла к вступительным испытаниям при поступлении в Чувашский государственный институт культуры. Индивидуальное наставничество от признанных ведущих театральных деятелей Чувашии с дальнейшей возможностью участия в постановках в государственных учреждениях культуры.Их педагоги – именное поощрение от депутата Госдумы Аллы Салаевой, на организованную поездку в Москву для посещения ведущего театра столицы, а также именной сертификат на повышение квалификации в Чувашском государственном институте культуры и искусств.