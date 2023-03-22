Наркомания – это медицинская, криминальная, и общественно-политическая проблема в самом широком смысле слова

В настоящее время идет рост незаконного распространения наркотических средств и их потребления. Наркомания стремительно молодеет, все больше несовершеннолетних приобретают опыт потребления наркотических и психотропных препаратов. Молодежно-подростковая наркомания может затронуть любую семью, где подрастают дети.



С 13 по 24 марта на территории Чувашской Республики начался первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках этой акции 16 марта в городской библиотеке-филиале 3 им. М. Сеспеля состоялась разъяснительная беседа о губительной роли наркотиков в жизни человека «Чтобы избежать беды», которую провела специалист по социальной работе 4-го отделения РНД г. Шумерли О.А. Бусарева. Ребята узнали о разрушительном влиянии дурманящих средств на организм подростка и последствиях их употребления. Активно и эмоционально включились в обсуждение предложенного им вопроса «Почему я никогда не стану пробовать наркотики?».

Также были представлены памятки-напоминания с приглашением не быть пассивными наблюдателями, не молчать, а внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом и не медицинским потреблением наркотиков на территории города. В памятках указаны специально выделенные телефонные линии и «телефоны доверия», по которым можно сообщить о фактах распространения наркотиков, о случаях незаконного культивирования, сбыта, хранения наркотических средств или продаже запрещенных препаратов в аптеках, получить консультации и помощь по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Сотрудники библиотеки изготовили и раздали детям буклеты «Жизнь над пропастью», «Сообщи, где торгуют наркотиками» и обратились с призывом заниматься здоровым образом жизни, спортом, интересоваться новыми книгами, никогда не пробовать наркотики и помнить, что жизнь дороже, а здоровье не восстанавливается. Уверены, что подростки сумеют сделать правильный выбор и противостоять соблазнам, которые могут появиться в их жизни.



Н. Смирнова, Е. Никитина.