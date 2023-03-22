Более 200 МКД ждет капитальный ремонт

209 многоквартирных домов капитально отремонтируют в 2023 году. Об этом сообщила генеральный директор НО «Фонд капремонта» Светлана Баранова.



Планируется отремонтировать крыши, фасады, внутридомовые системы, заменить лифты. Более 36 тысяч человек улучшат условия своего проживания.



Отметим, с начала года сотрудники ЦУР Чувашии зафиксировали, обработали и передали на исполнение в муниципалитеты 120 сообщений по теме капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Большая часть жалоб поступила от жителей Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша.



Чаще всего люди сообщали о ненадлежащем содержании и эксплуатации домов, протекающих крышах, необходимости ремонта подъездов, трещинах в стенах и фасадах. Также они сигнализировали о некачественно проведенном капитальном ремонте.

