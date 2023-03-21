Школам Шумерли передали два новых автобуса

Ключи от новых автобусов 20 марта, в рамках открытия Года счастливого детства в Чувашии, вручил министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрий Захаров.

В городе новый автобусы отправятся на маршруты подвоза детей в школу №6 и гимназию №8 (пока идёт капитальный ремонт, начальная школа гимназии обучается в школе №6).

«Теперь дети с бОльшим комфортом могут приезжать в школу, выезжать на республиканские конкурсы. Автобусы оборудованы по всем нормам и правилам. Это не просто приятное событие, это забота о здоровье и благополучии детей» — отметил глава администрации города Эдуард Васильев, принявший участие в торжественной церемонии.

Напомним, что в Чувашию поступило 29 новых школьных автобусов. Приобретены они за счет средств федерального бюджета и оснащены необходимыми техническими средствами безопасности.

Источник: gshum.cap.ru.