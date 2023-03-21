Минтранс Чувашии собрал дорожные организации на жесткий разговор

Поводом для «разбора полетов» стали итоги зимнего содержания дорог в республике. Регион столкнулся с аномальными погодными условиями, и это серьезно ухудшило состояние проезжей части дорог. И если трассы федерального и республиканского значения, как правило, были в нормативном состоянии в дни непогоды, то местные дороги в глубинке были абсолютно непригодны для безопасного перемещения транспорта.

Как выяснилось, специалисты КУ «Чувашупрдора» Минтранса ЧР проводили мониторинг и изъятие образцов противогололедных смесей у подрядных организаций для анализа. Нарушений было выявлено много, и главное из них — содержание соли было настолько незначительным, что разброс песчано-соляных смесей абсолютно не растапливал лед на асфальте.

Руководителям муниципалитетов на встрече предписали жестче контролировать работу дорожников в муниципалитетах.

На совещание пригласили и силовиков — руководство ГИБДД и подразделения по экономическим преступлениям. Судя по всему, в будущем нарушение регламентов содержания дорог может привести к серьезным последствиям для виновных лиц.

Также в Чувашии муниципалитетам предписано обеспечить запас песчано-соляной с повышенным содержанием соли от 20 до 50 процентов для обработки особо сложных участков дорог, спусков и подъемов, крутых поворотов. Особенно на маршрутах школьных и рейсовых автобусов.

На особый контроль Минтранс Чувашии взял весенние работы по содержанию дорог.

чувашинформ.рф.