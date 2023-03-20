Пособие на погребение: как получить, и каков размер в 2023 году

Организация похорон – сложный процесс, сопровождающийся значительными материальными тратами. Не у каждой семьи хватает средств на организацию прощальных мероприятий. Смерть близкого всегда неожиданная, а финансовая подушка есть далеко не у каждого. В таком случае можно оформить государственное пособие на погребение, подробность о котором есть на сайте https://ritual.ru/. Рассмотрим, как получить выплату в этом году.

Кому назначается

Данное пособие позволяет компенсировать часть расходов на организацию погребения. Его выплачивают родственникам усопшего, взявшим на себя организацию похорон. Обязательно подтверждение факта родства с погибшим. Для этого подается заявление, к которому прикладываются соответствующие документы. Право на выплату имеют практически все категории граждан:

пенсионеры;

трудоустроенные граждане;

безработные;

ветераны войны и труженики тыла;

инвалиды;

студенты, обучающиеся по очной форме;

родители погибших детей.

Размер пособия

Базовый размер выплата с 1 февраля 2023 года составляет 7793 рубля. Сумма не слишком большая, однако она ежегодно индексируется. Также в некоторых регионах устанавливаются дополнительные пособия. Общий размер выплаты в Москве зависит от того, к какой категории относится усопший.

Пенсионеры

Родственникам усопшего положена стандартная выплата 7793 рубля. В некоторых регионах предусмотрена надбавка 13888 рублей. Пособие оформляется в ближайшем отделении ПФР. Вместе денежной выплаты можно выбрать социальные похороны, организуемые бесплатно.

Инвалиды

Если умерший является инвалидом 1 и 2 группы или инвалидом детства, размер пособия составит 21681 рубль. Денежная выплата также может быть заменена социальным похоронам. Также инвалидам положено пособие на установку надгробия (3200 рублей).

Работающие граждане

В этом случае положена стандартная выплата в 7793 рубля. Если трудовым договором предусмотрена материальная помощь на похороны, она будет оказана работодателем. Федеральную выплату можно оформить через ПФР или работодателя. Предусмотренную трудовым договором материальную помощь через пенсионный фонд оформить не получится. Заявление подается в компанию, являющуюся работодателем. Выплата зачисляется в тот же день.

Военнослужащие

В этом случае положена компенсация расходов на похороны. Деньги перечисляются после предоставления подтверждающих документов: договоры на оказание услуг, чеки. Максимальный размер компенсации в Москве составляет 33000 рублей. Если усопший являлся военным пенсионером, родственникам назначается дополнительная выплата в размере месячной пенсии. Наличие наград и званий увеличивает размер надбавок к пособию.

Если усопший является ветераном ВОВ, ему положена федеральная выплата. Также компенсируются расходы на погребение (до 46748 рублей). Для оформления таких выплат подают заявление в военный комиссариат по месту регистрации умершего.

Региональные надбавки

Такие надбавки делятся на 2 категории:

дополнительные выплаты;

региональный коэффициент.

Региональный коэффициент применяется, если усопший проживал или работал в условиях сурового климата, например, на Крайнем Севере. Дополнительные выплаты устанавливаются местными властями. Например, в Москве на погребение безработного пенсионера выделяется 13888 рублей. В Санкт-Петербурге размер такой выплаты составляет 12353 рубля.

Сроки перечисления пособия

Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев после смерти родственника. Решение принимается в течение 10 дней. Средства перечисляются в течение 2 дней.