В Ледовом дворце «Чебоксары-арена» состоялось торжественное открытие Года счастливого детства в Чувашии

Событие собрало в одном месте около 4 с половиной тысяч школьников и студентов со всех муниципалитетов республики. Среди них — стипендиаты, победители олимпиад, конкурсов и авторских проектов, юные спортсмены, волонтёры из Шумерли и Шумерлинского муниципального округа. Всех участников грандиозного действа приветствовал Глава Чувашской Республики Олег Николаев, пожелавший молодому поколению дерзать, творить, не бояться мечтать и уверенно идти к своей цели. «Нам очень важно, чтобы каждый из вас нашел свой путь и был на нем успешен и полезен как для семьи, так для малой и большой родины», — подчеркнул глава региона.
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