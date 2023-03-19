«Сообщи, где торгуют смертью»

Ежегодная общероссийская антинаркотическая акция 13 марта началась и в Чувашии.



В рамках акции до конца марта правоохранители совместно с сотрудниками других республиканских министерств и ведомств, входящих в систему профилактики, будут вести разъяснительную работу среди населения, проводить рейды по местам массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, мероприятия по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.



Напоминаем, что в Чувашии организована круглосуточная работа анонимного «телефона доверия» 8(352)58-33-33. Вся поступающая от населения информация будет тщательно проверяться.