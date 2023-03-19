Руководство города поздравляет с Днём работников ЖКХ

Уважаемые работники сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляем вас с профессиональным праздником!



Коммунальная сфера является одной из самых сложных отраслей, требует технического опыта и знаний. Изо дня в день вы приносите в дома жителей благополучие и комфорт.

В день работников ЖКХ мы благодарим тех, кто делает нашу жизнь уютнее и теплее. Благодаря вашему добросовестному труду и выполнению профессионального долга обеспечивается жизнедеятельность больниц, школ, детских садов и организаций города.

От всего сердца хочется пожелать доброго здоровья, благополучия вам и вашим семьям, терпения и хорошего настроения каждый день!



Глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли Э. Васильев.