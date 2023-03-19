Магия вязания

Вязание всегда было, есть и будет популярным видом рукоделия. Для некоторых людей это любимое занятие и даже смысл жизни. Ученики Шумерлинской школы-интерната встретились

именно с таким человеком — мамой шестиклассника Юры, Е.Е. Киркиной, в руках которой с помощью вязальной машинки рождаются шедевры.

Елена Евгеньевна поделилась историей своей любви к вязанию, начавшейся в детстве с первых попыток вязать крючком под руководством бабушки. «Читать узоры меня научила бабушка, она объяснила мне «азбуку» схем и показала основные приемы», — рассказала гостья. Став взрослой, Елена Евгеньевна научилась вязать на специальной машинке. Она всё так же, как в детстве, увлечена вязанием одежды для кукол, но теперь это гардероб коллекционных кукол.



Е.Е. Киркина провела для ребят экскурс в историю вязания, рассказала о том, какие существуют вязальные машинки, и продемонстрировала принцип работы на одной из машинок. Наши девочки даже попробовали выполнить на специальном устройстве вязаный шнурок. Но особый интерес у девочек вызвали, конечно, коллекционные куклы и их прекрасный гардероб.



На вопрос, что нужно для того чтобы научиться красиво вязать, Елена Евгеньевна ответила: «Как и в любом другом деле, потребуется желание и усидчивость. Самое сложное – научиться читать схемы. Научившись понимать схемы, можно не бояться сложных работ. Это как чтение – выучил буквы и уже не страшны толстые книги!» Она посоветовала начинать с простых вещей, например, с шарфиков или салфеток.



От всей души благодарим Е.Е. Киркину за то, что она нашла время пообщаться с ребятами, рассказать им о себе и своем любимом занятии, за то, что вдохновила наших девочек заниматься вязанием.



Л. Веселкина, педагог школы-интерната.