Первый учитель — это не только тот, кто подарил тебе первые знания, но и тот, кто привил тебе

любовь к школе и учёбе. Этот человек играет большую роль в судьбе каждого, и мы должны быть

благодарны ему за всё, что он сделал для нас.

У многих выпускников Краснооктябрьской средней школы остались самые теплые и приятные воспоминания о своей первой учительнице Валентине Александровне Митрофановой.

Валентина Александровна родилась и выросла в Комсомольском районе. В 1977 году она окончила Канашское педучилище и приехала по распределению в Краснооктябрьскую среднюю школу. С этого времени и до сентября 2018 года она была второй мамой каждому своему ученику, прививала им любовь к знаниям, делала всё, чтобы дети были дружны между собой, уверены в себе. К ней можно было подойти с любой проблемой, с любым вопросом, и она всегда терпеливо выслушивала каждого своего ученика.



В.А. Митрофанова никогда не ограничивалась только работой в школе, она постоянно повышала свой профессиональный уровень. Заочно окончила Чувашский государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения», а затем систематически проходила курсы повышения квалификации. В школе ее знали как руководителя культмассовой работы, организатора всевозможных мероприятий и конкурсов среди учителей. На протяжении многих лет она была членом Совета женщин администрации Краснооктябрьского сельского поселения и принимала участие в общественной и культурной жизни поселения и района.



Валентина Александровна была учителем с большим опытом работы. О ее достижениях говорят и успехи учеников, четверо из ее выпускников стали медалистами. Добросовестный труд В.А. Митрофановой не раз отмечался наградами. В ее копилке достижений — Почётные грамоты Министерства просвещения Чувашской АССР, Чувашского обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений (1981 г.), нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2000 г.), дипломы Министерства образования и молодежной политики Чувашии, Почетные грамоты главы администрации Шумерлинского района, грамоты и дипломы отдела образования и молодежной политики райадминистрации и другие.



Заслуженный отдых Валентина Александровна приняла как желанную возможность больше времени проводить со своими внуками, заниматься любимыми делами, а их у нее немало. Это кулинария, цветоводство, вязание крючком и спицами. Она гостеприимная хозяйка и творческий человек. На протяжении нескольких лет увлеченно руководит вокальным ансамблем «Ивушка» Краснооктябрьского сельского клуба. Музыкальные номера в исполнении ансамбля украшают праздничные мероприятия, проходящие в сельском клубе. Совсем недавно «Ивушка» приняла участие в конкурсе самодеятельного художественного творчества «Пою моё Отечество». Конкурсанты старательно готовились к выступлению и достойно продемонстрировали свое мастерство.



Подготовила О. Романова, зав. Краснооктябрьской сельской библиотекой.