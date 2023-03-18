Невский пятачок стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов. Невский плацдарм, как его официально наименовали, был плацдармом на левом берегу реки Невы, который войска Ленинградского фронта удерживали на протяжении почти всей блокады Ленинграда. Воины из Чувашии принимали участие в боевых действиях в районе Невского пятачка. Многие из них остались лежать на этой земле. Сейчас ведется поисковая работа в архивах по установлению имен погибших чувашских воинов.

В настоящее время создана Аллея памяти объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Невский пятачок». Там Правительством Ленинградской области забронирована площадка для установки памятной стелы от Чувашской Республики.



Чувашское культурное общество Ленинградской области создало оргкомитет и заключило договор на выполнение комплекса работ по разработке, изготовлению и установке памятной стелы. При поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики объявлен сбор средств на изготовление памятника. Стоимость работ составляет 1,1 млн рублей.

Желающие помочь могут перечислить денежные средства по реквизитам:

РОО «Чувашское культурное общество Ленинградской области»

ИНН 4703154322 КПП 47030100 ОГРН/ОГРНИП 1184700000143

Расчётный счёт 40703.810.8.55000100101 БИК 044030653

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Корр. счёт 30101.810.5.00000000653

В назначении писать: «Пожертвование денежных средств на разработку, изготовление и установку памятной стелы».

Оргкомитет.