Квест для юных туристов

В Шумерлинском центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно прошел очередной квест в секции «Туризм».

Участие принимали дети школьного возраста. Ребят ждали вопросы теории, основы топографии и медподготовки (первая помощь при переохлаждении или обморожении), практические задания: вязание туристических узлов, складывание форм костров, ориентирование с компасом и картой, сбор палатки на время. Также юные туристы состязались, кто быстрее заберется в спальный мешок, осваивали туристические переправы (двойная параллельная, наклонная на блок-ролике).

В качестве дополнения были проведены спортивные игры: мини-футбол, ручной мяч, теннис, перетягивание каната. Занятия проходили как и спортзале, так и на уличной спортивной площадке.



Ю. Белов, педагог-организатор.