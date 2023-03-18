Вахтовикам оплатят проезд к месту работы

Сотрудники, работающие вахтовым методом, получили новую гарантию. С 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд от пункта сбора до места работы и обратно. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, пояснили, в чем заключаются изменения.

Вахтовый метод сегодня предлагают около 54 тысяч вакансий по всей России, из них 14 % приходится на машинистов, 13 % — на водителей, 6 % — на токарей, по 5 % — на слесарей, сварщиков и разнорабочих, 4 % — на электромонтажников, еще по 3 % — на упаковщиков, инженеров ПТО и прорабов. Чаще всего работодатели ищут сотрудников на вахту в Башкирии (7 % вакансий), Красноярском крае, Иркутской области и Москве (по 5 %), а также в Свердловской и Челябинской областях (по 4 %).



В Трудовом кодексе указано главное отличие работы вахтовым методом от остальных форматов — при нём невозможно обеспечить сотрудникам возможность возвращаться домой каждый день. До 1 марта 2023 года работодатели были должны организованно доставлять вахтовиков от пункта сбора к месту работы, но вот оплата проезда никак не регулировалась. Некоторые компании брали расходы на себя, а некоторые считали, что оплачивать проезд должны сами сотрудники. Теперь работники не будут нести лишних трат. Работодатели обязаны оплачивать проезд вахтовиков от пункта сбора до места проведения работ и обратно. Эта поправка закреплена в ст. 302 ТК РФ Федеральным законом от 19.12.2022 г. № 545-ФЗ.



Есть и ещё одно изменение. В законе закрепили, что работодатели могут добровольно компенсировать сотрудникам проезд от дома до пункта сбора либо места нахождения компании. Размер и порядок компенсации должен быть указан в локальном нормативном акте, трудовом или коллективном договоре.



А. Осипова.