Умным городам вручат Национальную премию

В России пройдет I Национальная премия за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Проекты муниципальных образований по созданию комфортных условий и удобных сервисов для жизни граждан продемонстрируют свои достижения, обменяются опытом и поборются за право стать лучшим. Победителей премии определят в 30 номинациях: персональных, отраслевых и специальных.

«Цифровизация — не просто модный тренд, это необходимость и конкурентоспособность территорий. Считаю, что Национальная премия будет стимулировать внедрение лучших практик по эффективному управлению, повышению общественной безопасности и созданию комфортной городской среды», — прокомментировал директор Центра финансовой грамотности населения Чувашской Республики Дмитрий Щепелев.

Торжественная церемония награждения состоится 13 апреля в Красноярске. Там же пройдет пленарное заседание, на котором представители отраслевых министерств и федеральных институтов развития механизмы финансирования разработок и внедрения решений для умных городов. Ознакомиться с реализованными проектами также можно будет на выставочной экспозиции.

По этому поводу высказались члены Общественной палаты Чувашской Республики.

«Интересный проект и успешная реализация в регионах. Поразило и количество участников проекта — это более 200 городов. Считаю, если взять по одной удачной практике, то это более 200 идей и новаций для создания комфортной современной среды и пространства. Круто, модно, современно», — сказал председатель Экспертного клуба Чувашской Республики Альберт Комахидзе.

«Национальная премия за вклад в развитие городского хозяйства может стать не просто новой площадкой, где лучшие проекты, направленные на создание комфортной для горожан среды, смогут получить заслуженное признание и поддержку, но и местом обмена опытом, обсуждения проектов и идей для дальнейшего развития проекта «Умный город», — отметил Шарипжан Касанов.

«Цель социальной политики — создание комфортной среды, позволяющей формировать новую культуру ценностей, направленных на здоровьесбережение. Поэтому проект «Умный город» предоставляет возможность реализации здорового жизненного стиля и нового качества жизни», — говорит Ирина Булыгина.

Подробнее о премии вы можете узнать на официальном сайте: https://forumsmartcity.ru/awards.

Отметим, проект «Умный город» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».