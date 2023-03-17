Сотрудники МВД по Чувашской Республике задержали организованную группу, подозреваемую в похищении денег под предлогом продажи товаров через интернет-сайты

«В Пятигорске сотрудники уголовного розыска МВД по Чувашской Республике задержали четверых местных жителей. Они, по предварительной информации, обманывали покупателей при продаже товаров через Интернет. Аферистов доставили в Чебоксары для дальнейшего разбирательства.

Оперативниками установлено, что на специально созданных сайтах в сети Интернет злоумышленники размещали объявления о продаже платьев, женских костюмов и других вещей. Получив посылки, заказчики обнаруживали в них товары ненадлежащего качества. Вернуть затраченные средства потерпевшие не могли, так как телефоны продавцов были отключены. По имеющимся данным, счет почтовых посылок, отправленных этой группой покупателям из различных регионов страны, шел на тысячи. Точное число потерпевших устанавливается.

В ходе обысков по местам проживания и в арендованных злоумышленниками помещениях изъяты мобильные телефоны, банковские карты, флеш-накопители, документация, персональные компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем следственного управления УМВД России по городу Чебоксары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. В отношении предполагаемого организатора, 30-летнего мужчины, избрана мера пресечения в виде залога, в отношении остальных фигурантов – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: мвд.рф.