В рамках Года счастливого детства 16 марта в городской детской библиотеке-филиале №1 им. С. Я. Маршака состоялся библиогид «Большая литература для маленьких». Библиотекарь Наталья Алексеева рассказала маленьким читателям библиотеки о каждой книге, представленной на выставке. Познакомила с историей создания и главными героями этих книг, рассказала об их авторах.

Пользователи библиотеки с интересом изучали выставку, и предложили распределить книги по номинациям для выставки — самая маленькая, самая большая книга, самая красивая, самая умная книга. Приятно, что выставка пробуждала у детей фантазию и заставляла задуматься, какую бы книгу они представили в той или иной номинации.

ГЦБС Шумерли.