17 Мар

Руководитель администрации города Эдуард Васильев избавлен от приставки и.о

14 марта после того, как комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации подвела свои итоги, состоялось внеочередное заседание Собрания депутатов. Как сообщил народным избранникам и другим участникам заседания председатель конкурсной комиссии вице-премьер правительства республики Павел Данилов, финалистами конкурса на должность главы стали два кандидата: Любовь Дмитриева (ранее возглавлявшая администрацию) и, собственно, Эдуард Васильев. После заслушивания программ обоих и их ответов на вопросы депутатов представленные кандидатуры были вынесены на голосование.

За Васильева Собрание проголосовало единогласно. В итоге контракт с ним заключён на срок полномочий действующего созыва Собрания и с 15 марта он стал полноценным главой администрации.

Наталья Игнатьева.

Персона
Эдуард Михайлович Васильев родился в 1980 году в д. Юрмекейкино Моргаушского района. После окончания общеобразовательной школы с 1995 по 1998 годы обучался в ПУ-26 Ядринского района. С 1998 по 2000 годы проходил службу в рядах РА, участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.
Трудовую деятельность начал в уголовно-исполнительной системе. С 2002 по 2009 годы работал в частном охранном предприятии. В 2011 году закончил негосударственное образовательное учреждение «Московский институт управления». С 2009 по 2016 годы работал в торговой сфере. С 2016 по 2017 годы – специалист по связям с общественностью в Новочебоксарском медицинском центре. С 2018 года занимал разные должности в органах исполнительной и муниципальной власти Чувашской Республики.
В 2019 год окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2022 году в этом же учебном заведении прошел повышение квалификации по направлению «Управление государственными финансами, бюджетная система и бюджетный процесс Российской Федерации».
Награжден медалью Александра Суворова, Почётной грамотой администрации города Чебоксары. Является ветераном боевых действий.
Женат, имеет двух сыновей.

Автор записи: anna

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