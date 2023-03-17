Единое пособие семьям с детьми и беременным женщинам

С января в России введено единое пособие для семей с детьми и беременным женщинам. Его назначение и выплата поручены Социальному фонду России, которое с 1 января объединило два фонда – ПФР И ФСС.

О том, кому и на каких условиях назначается единое пособие, рассказывает руководитель клиентской службы в Шумерле Сергей Озяков.

Каков размер единого пособия семьям с детьми и сколько времени оно выплачивается?

Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50 % от прожиточного минимума на ребенка в регионе — базовый размер выплаты; 75 % — назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума; 100 % — если при назначении пособия в размере 75 % регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума на человека.

Если заявление подано в течение полугода после рождения ребенка, пособие начисляется с рождения, но не раньше 1 января 2023 года. Если позже, то с месяца обращения. Семьям с несколькими детьми от рождения до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребенка. Ежемесячная выплата назначается на один год и продлевается по заявлению.

Если заявление подано в течение полугода после рождения ребенка, пособие начисляется с рождения, но не раньше 1 января 2023 года. Если позже, то с месяца обращения. Семьям с несколькими детьми от рождения до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребенка. Ежемесячная выплата назначается на один год и продлевается по заявлению. Кому полагается единое пособие?

Выплата назначается малообеспеченным семьям с учетом оценки нуждаемости при соблюдении следующих условий: ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения (в Чувашии – 12363 руб.); собственность семьи соответствует установленным критериям; заявитель и дети, на которых назначается пособие, — граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в России.

Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун (попечитель) ребёнка. При назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия.

Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун (попечитель) ребёнка. При назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия. В каком размере и в течение какого времени выплачивается единое пособие для

беременных женщин?

Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50 % прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе (в Чувашии – 6738 руб.); 75 % (10107 руб.), если среднедушевой доход семьи с выплатой в 50 % не превысил прожиточного минимума на человека, или 100 % (13476 руб.), если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой в размере 75 % не превысил прожиточного минимума на человека.

Выплаты начинаются с 12-й недели беременности и длятся до месяца родов. Деньги выплачиваются за период с месяца постановки на учет, но не ранее наступления 6 недель беременности.

Выплаты начинаются с 12-й недели беременности и длятся до месяца родов. Деньги выплачиваются за период с месяца постановки на учет, но не ранее наступления 6 недель беременности. На каких условиях назначается единое пособие беременным?

Пособие назначается при следующих обстоятельствах: срок беременности должен быть от 6 недель; женщине следует встать на учет в женскую консультацию в первые 12 недель беременности; ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения; собственность семьи должна соответствовать установленным критериям; заявитель – гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в России.

Сколько времени рассматривается заявление?

Стандартный срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, но он может увеличиться на 20 рабочих дней, если работникам Социального фонда потребуется собрать дополнительные сведения для назначения пособия.

Первая выплата придет в течение 5 рабочих дней после назначения. Последующие выплаты будут приходить ежемесячно 3-го числа месяца — через банк и с 1 по 25 число месяца — через почтовые отделения.

Первая выплата придет в течение 5 рабочих дней после назначения. Последующие выплаты будут приходить ежемесячно 3-го числа месяца — через банк и с 1 по 25 число месяца — через почтовые отделения. Почему в форме заявления на единое пособие нет пункта о самозанятости?

Социальный фонд при рассмотрении заявлений на единое пособие самостоятельно запрашивает сведения о доходах всех членов семьи в Федеральной налоговой службе. Самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход, соответственно, налоговая передает в СФР эти сведения в отношении заявителя или членов его семьи.

По общему правилу при подаче заявления на единое пособие гражданам не нужно предоставлять дополнительные документы, достаточно указать необходимые сведения при подаче заявления. Однако в ситуациях, когда получение сведений не предусмотрено путем межведомственного взаимодействия, СФР может запросить документы, предоставить которые нужно лично в клиентскую службу.

По общему правилу при подаче заявления на единое пособие гражданам не нужно предоставлять дополнительные документы, достаточно указать необходимые сведения при подаче заявления. Однако в ситуациях, когда получение сведений не предусмотрено путем межведомственного взаимодействия, СФР может запросить документы, предоставить которые нужно лично в клиентскую службу. Можно ли будет оформить прежние («старые» ежемесячные) выплаты на ребенка,

родившегося в 2022 году?

Семьи, имеющие право на данные выплаты в отношении детей, рожденных до 1 января 2023 года, могут подать заявление на «старые» выплаты. При этом необходимо проанализировать, условия получения какой выплаты (единого пособия или «старых» выплат) для семьи более выгодные.

Перейти на получение единого пособия можно будет в любой момент. «Старая» выплата прекратится после назначения единого пособия. Важно помнить, что если вы уже подали заявление и вам назначили пособие, не получится перейти обратно на «старые» выплаты.

Узнать все о едином пособии можно на сайте www.sfr.gov.ru.

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