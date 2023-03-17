В Чувашии безработные смогут бесплатно обучиться для трудоустройства на предприятия ОПК

Профессиональное обучение или дополнительное профобразование предлагают пройти тем, кто ищет работу в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Решение поможет предприятиям восполнить потребность в специалистах, а россиянам – быстрее найти работу.

Отметим, что с конца сентября прошлого года в Чувашии уже трудоустроено на оборонно-промышленные предприятия 2800 человек. При этом заводы ОПК все еще испытывают потребность в кадрах, в основном рабочих специальностей, поэтому подписание такого документа об обучении безработных граждан актуально для нашей республики.«Работодатели, безусловно, ждали данное постановление Правительства, которое позволит им не только повысить компетенцию своих работников, но и обучить новой профессии граждан, не имеющих соответствующих профессиональных знаний и навыков, которые будут к ним трудоустраиваться при содействии центра занятости населения на условиях ученического договора, – подчеркнула министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова. – На мероприятия по обучению работников ОПК в бюджете Чувашской Республики предусмотрено более 5 млн. рублей. Уверена, что данная мера поддержки для работодателей позволит снизить кадровый дефицит на предприятиях оборонно-промышленного комплекса».

Желающим трудоустроиться на условиях ученического договора нужно обратиться в центры занятости. Учебу организуют в рамках действующей программы поддержки рынка труда, также предприятия получат помощь в создании временных рабочих мест для специалистов под риском увольнения и в организации оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных в органах службы занятости, в том числе безработных. Планируется, что в 2023 году принятые меры позволят трудоустроить более 1 тысячи человек в нашем регионе.

Чквашинформ.рф