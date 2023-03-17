В поддержку детского чтения состоялся семинар

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека в рамках Школы библиотечной инноватики 10 марта организовала в городской детской библиотеке-филиале № 1 им. С.Я. Маршака практико-ориентированный семинар «Детство читающее: современные формы привлечения детей к чтению».

Специалисты республиканской библиотеки и централизованных библиотечных систем Алатырского, Ибресинского, Порецкого, Шумерлинского муниципальных округов, Алатыря и Шумерли рассмотрели круг вопросов, касающихся использования различных ресурсов мотивации детей к чтению, методов продвижения детской книги, в том числе средствами рекомендательной библиографии цифрового формата. Также на семинаре выступила старший помощник шумерлинского межрайпрокурора Л.В. Бойцова на тему «Ребенок как субъект авторского права».

По итогам зонального практико-ориентированного семинара рекомендовано библиотекам использовать в своей работе издания детско-юношеской библиотеки по рассматриваемой теме. Для всех участников был подготовлен пакет документов, включающий презентационные материалы.



Н. Громова, Е. Каширина.