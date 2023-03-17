В музее прошел краеведческий час

9 марта в историко-краеведческом музее Шумерли ученики 7-го класса школы № 6 стали участниками краеведческого часа «Великий просветитель чувашского народа».



Видеофильм познакомил ребят с жизнью и творчеством чувашского просветителя И.Я. Яковлева, а из рассказа методиста музея они узнали об истории возникновения и развития первой национальной чувашской школы, о создании Яковлевым первого чувашского алфавита.



Участникам мероприятия была предложена экскурсия по выставке «Немеркнущая слава педагога», где представлены книги И.Я. Яковлева, статьи из газет, а также литература других авторов о жизни и деятельности выдающегося чувашского просветителя.



О. Терентьева, методист ЦДТ.