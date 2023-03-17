«Встречаться! Понимать! Действовать! »

Под таким девизом в прошлую пятницу в Шумерлинском комплексном центре соцобслуживания населения прошла встреча представительниц женского движения нашего города с депутатом Госдумы Аллой Салаевой, депутатами Госсовета Чувашии Виктором Горбуновым и Сергеем Мельниковым, министром культуры Светланой Каликовой, с региональным координатором проекта "Женское движение «Единой России» и куратором городского отделения Союза женщин Чувашии Еленой Сахаровой.

Модератором круглого стола выступила председатель городского женсовета Елена Голованова. В приятном интерьере «Семейного центра», за чашечкой чая речь шла о популяризации института семьи и о формировании в семьях здорового образа жизни, о создании равных возможностей для особенных детей, об участии женщин в волонтерских движениях и о многом другом. Своим опытом работы поделились директор ШКЦСОН Елена Волкова, представительницы социального бизнеса и активистки волонтерских групп Любовь Молякова, Валентина Долгова, Вера Лопатьева и Татьяна Ардвеньева. Хореограф, педагог, руководитель танцевальной студии «Птица Феникс» Тамара Волкова рассказала о потребности в здоровьесберегающих технологиях и в личностном росте взрослых шумерлинцев, а также провела с участниками круглого стола небольшой тренинг по эмоциональной разгрузке.



Одной из активно обсуждаемых стала тема, поднятая директором Шумерлинской школы-интерната Ларисой Бирун, — о необходимости создать условия для обучения выпускников школы-интерната в Шумерлинском политехническом техникуме. «Уже несколько лет мы поднимаем вопрос об открытии отдельной группы для наших выпускников, — рассказала она. – Ведь не каждый родитель здорового ребенка отправит после 9 класса обучаться в другой город, а уж детей с нарушениями здоровья тем более». К сожалению, на сегодняшний день материальная база учреждения не приспособлена под такие цели, пояснила директор техникума Татьяна Полякова, нужно и лицензию получить на такой вид деятельности, и педагогов обучить. «На техникумы сегодня выделяются огромные деньги по программам, – обратилась к ней депутат Алла Салаева. – Но чтобы получить их, нужны качественная проектно-сметная документация на капитальный ремонт, аргументированная позиция своего участия в той или иной федеральной программе или проекте, расчеты и ожидаемый результат: какое оборудование нужно, сколько учащихся вы примете на обучение и чему будете их обучать. В последнем необходимо ориентироваться на запросы ваших местных работодателей, то есть готовить кадры для реального сектора экономики города». Если работа будет выстроена правильно, подытожила обсуждение парламентарий, то это позволит удержать в городе молодых людей, сохранить техникум, обеспечить кадрами предприятия.

Наталья Владимирова.