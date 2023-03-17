Борис Клементьев: «Проблему бродячих собак можно решить и без финансовых затрат»

Порой достаточно того, чтобы хозяева животных забрали своих питомцев домой. Показательный пример привел во время недавнего прямого эфира в соцсетях глава Красноармейского муниципального округа Борис Клементьев. Он рассказал, что после публичного объявления даты отлова бродячих животных подрядчик не встретил на улице ни одной бездомной собаки.

«У собак нашлись хозяева. Значит, проблему можно решить и без финансовых затрат», – подчеркнул руководитель округа, предоставив интернет-пользователям право самим делать вывод.

Напомним, прямой эфир с Борисом Клементьевым – один из целого цикла прямых эфиров с главами муниципальных округов республики, организованных Центром правления регионом Чувашии. В рамках трансляций спикеры отвечают на вопросы слушателей, поступившие как до, так и во время онлайн-встречи.

Узнать подробности можно, посмотрев прямой эфир тут.

чувашинформ.рф