16 марта состоится вебинар о защите от мошенников в сфере инвестиций

В рамках городского онлайн-проекта «Перезвони Сам» пройдёт вебинар, на котором эксперты Департамента информационных технологий и представители банковской отрасли расскажут, как защититься от мошенников в сфере инвестиций. Подключиться к вебинару можно по ссылке: https://vk.com/video-147412495_456239293.«Тема инвестиций сегодня популярна как у молодёжи, так и среди старшего поколения. При этом многие жители стремятся преумножить свои сбережения, не имея нужных знаний и навыков. Поэтому они легко становятся жертвами мошенников. На вебинаре совместно с представителями банковской сферы мы подробно расскажем о том, как мошенники используют тему инвестиций и другие финансовые инструменты для совершения преступлений, и главное – научим распознавать злоумышленников и противостоять им», – рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.Вебинар начнётся 16 марта в 12:00 на площадке социальной сети «ВКонтакте». Ссылка на трансляцию придёт на электронную почту, указанную при регистрации. Чтобы подписаться на рассылку с информацией о предстоящих вебинарах, нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить специальную форму.На вебинаре расскажут, какие методы используют злоумышленники в сфере инвестиций, как отличить фишинговый сайт финансовой организации от настоящего и как распознавать мошенника, который представляется сотрудником банка.Проект «Перезвони Сам» был запущен при поддержке Правительства Москвы совместно с ГУ МВД России и другими ведомствами в 2022 году. Он рассказывает о том, как противостоять телефонному или онлайн-мошенничеству, а также содержит справочник номеров банков и ведомств, в которые можно обратиться для проверки информации.