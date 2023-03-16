Приглашаем дизайнеров, бюро, студии и дизайн-команды стать участниками Всероссийского конкурса в сфере дизайна

Задача конкурса – выстроить новые бизнес-связи между дизайнерами и российскими промышленными компаниями и вырастить «национальных чемпионов» в области промышленного дизайна.

Командам дизайнеров конкурс поможет заявить о себе на федеральном уровне, повысить свой профессиональный статус, повысить компетенции благодаря работе с лидерами отечественной индустрии дизайна, а также получить шанс заключить новые контракты.

В конкурсе могут принять участие дизайнеры и команды со всей России, имеющие статус юрлица, ИП или самозанятого. Регистрируйтесь на платформе, заполняйте необходимые для участия данные, а 16 марта выбирайте задачу и запускайте процесс создания инновационных дизайн-решений: https://lk.designfactory.moscow/comp/1.

Отбор участников продлится до 17 апреля. С 21 апреля по 28 мая будут произведены экспертные разборы задач, команды разработают эскизы, а кураторы и трекеры «Фабрики дизайна 2.0» отберут лучшие и дадут рекомендации для доработки. Финальная презентация отобранных работ состоится 14 июля при участии заказчиков с последующим заключением договоров по выбранным проектам.

Участников ждет погружение в исследования и аналитику, онлайн- и офлайн-встречи с экспертами и коллегами, большое количество обратной связи, мероприятия для сообщества, а также лекторий, посвященный теме интеллектуальной собственности в дизайне.

В 2022 году конкурс собрал 368 команд, которые работали над решением 140 задач от промышленных предприятий, 69 победителей конкурса получили признание от профессионального жюри, 22 соглашения о сотрудничестве было подписано.

Проект «Фабрика дизайна» реализуют Агентство креативных индустрий, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, и Союз дизайнеров России.