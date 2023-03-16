Монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах отремонтируют в первом полугодии

О плановой замене плитки на постаменте сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Денис Спирин в ответ на сообщения жителей чувашской столицы в социальных сетях. Впереди также, рассказал он, капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации которого начнется в следующем году. Управлению ЖКХ и благоустройства города поручено провести детальное обследование памятника.

«Самый главный и узнаваемый символ столицы Чувашской Республики – монумент Матери-покровительницы. В этом году исполняется 20 лет со дня его открытия. Видим, что назрела необходимость ремонта», – отметил сити-менеджер.

Подчеркнем, монумент Матери-покровительницы и прежде был предметом активного обсуждения пользователей социальных сетей. И если до нового года люди чаще писали о темноте возле памятника (ситуация изменилась благодаря реконструкции наружного освещения и иллюминации), то среди последних обращений о плохо очищенных дорогах фигурировал мост, ведущий к памятнику. Специалисты Центра управления регионом Чувашской Республики зафиксировали и обработали все сообщения, дорогу коммунальщики привели в порядок.

чувашинформ.рф