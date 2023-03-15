В Чувашии снимут фильм, обучающий правильному поведению при террористической угрозе

Рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники министерств, аппарата антитеррористической комиссии республики, Управления Росгвардии и УФСБ России по Чувашской Республике, по поручению Главы Чувашии Олега Николаева разрабатывает сценарий учебного фильма антитеррористической тематики.

«В настоящее время медиа-контент, продвигающий идеологию терроризма, носит наступательный, агрессивный характер, отличается тщательной теоретической проработкой. Поэтому возрастает необходимость на последовательную работу во взаимодействии с правоохранительными органами по противодействию вышеуказанному контенту», – разъясняет начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в Чувашской Республики Евгений Терешин.

Известно, что съемками займутся сотрудники кинематографии Национальной телерадиокомпании Чувашии.

чувашинформ.рф.