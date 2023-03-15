В Чувашии полицейские помогли водителю, которому стало плохо на дороге

14 марта на автодороге «Чебоксары-Сурское» недалеко от поселка Дубовка в Шумерлинском муниципальном округе экипаж отделения ГИБДД обратил внимание на автомобиль «Лада». Через окна полицейские увидели, что водитель сидит, неестественно завалившись набок, голова запрокинута. Старший лейтенант полиции Дмитрий Таеров и лейтенант полиции Дмитрий Романов оказали автолюбителю доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков.

Вместе со специалистами «скорой помощи» инспекторы ГИБДД погрузили мужчину в специализированный автомобиль, после чего сопроводили бригаду до больницы. В настоящее время здоровью потерявшего сознания 46-летнего жителя Алатыря ничего не угрожает, он проходит необходимое обследование.

Источник: 21.мвд.рф.