В районе Ядрина расчистят русло и берега Суры

2356 рек и ручьев общей протяженностью 8650 км, относящихся к Волжскому бассейну, протекает на территории Чувашской Республики. Для сохранения водных ресурсов, снижения объема загрязненных стоков, попадающих в Волгу, защиты подводных обитателей в республике реализуются региональные проекты «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

На сегодняшний день благодаря осуществленным мероприятиям работает 5 очистных сооружений, сократился на 40% сброс сточных вод в Волгу. Подготовлена проектно-сметная документация на расчистку участков русла реки Сура в районе города Ядрина, общей протяженностью 0,8 километров, на сумму 19,2 млн. рублей. Суру вычистят и от иловых отложений на площади 17,8 га и на 2 метра глубины от уреза воды, также уберут кустарниковую растительность площадью 58 кв. метров.

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