К лету в двух лагерях Чувашии построят быстровозводимые корпуса

Такое решение позволит создать дополнительные места для 600 чувашских детей.

В нескольких лагерях Чувашской Республики в рамках пилотного проекта к началу сезона летнего отдыха детей построят быстровозводимые корпуса. Запустить проект планируется к 25 мая.

По словам министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрия Захарова, победителями конкурсного отбора на предоставление субсидий стали лагеря «Звездный» и «Бригантина». Именно на их территории появятся быстровозводимые жилые корпуса.

В быстровозводимых комплексах запроектированы как жилые помещения, так и пространства для развлечения, творчества и дополнительного образования.

Проектная мощность оздоровительных лагерей позволяет организовать горячее питание детей в 2 смены.

Для каждого лагеря разработана своя концепция и воспитательная программа. В «Бригантине» в ее основу ляжет этнокультурная направленность, в «Звездном» – военно-патриотическая. В программе каждой смены запланированы фестивали, тематические выставки, ярмарки, концерты и мастер-классы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.