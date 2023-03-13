Центр творчества «Я читаю и творю» инициировал выездной мастер-класс «С праздником, мамы! »

В преддверии Международного женского дня центр творчества «Я читаю и творю» городской библиотеки-филиала №4 им.В.В.Маяковского инициировал выездной мастер класс «С праздником, мамы!» для получателей социальных услуг отделения помощи семье и детям «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения».

8 марта — очень добрый и радостный праздник. В этот день очень хочется удивить и порадовать интересным подарком близких людей. А, как известно, лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками.

Перед началом занятия, состоявшемся в медиастудии «Мой семейный центр», ведущий мастер класса — библиотекарь Алие Микина рассказала маленьким участникам о секретах работы по изготовлению поделок. Ребята погрузились в творческую атмосферу и с особым трепетом подошли к данному процессу. Используя бумагу, фетр, картон и детали декора создали замечательные поздравительные открытки, в которых написали тёплые пожелания для своих мамочек.

Во второй части мероприятия дети познакомились с историей возникновения праздника, прочли пословицы и отгадали загадки о весне, познакомились с тематической детской литературой. Состоявшееся мероприятие, посвященное главному женскому празднику имело важный воспитательный и творческий характер для юных шумерлинцев.

ГЦБС Шумерли.