13 Мар

Центр творчества «Я читаю и творю» инициировал выездной мастер-класс «С праздником, мамы! »

В преддверии Международного женского дня  центр  творчества «Я читаю и творю» городской библиотеки-филиала №4 им.В.В.Маяковского инициировал выездной  мастер класс «С праздником, мамы!»  для  получателей социальных услуг отделения помощи семье и детям «Шумерлинский  комплексный  центр социального обслуживания населения».  

8 марта — очень добрый и радостный праздник. В этот день очень хочется удивить и порадовать интересным подарком  близких людей. А, как известно, лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками.

Перед началом занятия,  состоявшемся в  медиастудии «Мой семейный центр»,   ведущий мастер класса — библиотекарь  Алие Микина рассказала маленьким участникам о секретах работы  по  изготовлению поделок. Ребята погрузились в творческую атмосферу и с особым трепетом подошли к данному процессу. Используя бумагу, фетр, картон и  детали декора создали замечательные поздравительные открытки, в которых написали тёплые пожелания для своих мамочек.   

Во второй части мероприятия дети познакомились с историей возникновения праздника, прочли пословицы и отгадали  загадки о весне, познакомились с тематической детской литературой. Состоявшееся мероприятие, посвященное главному женскому  празднику  имело важный воспитательный и  творческий характер для юных шумерлинцев.

ГЦБС Шумерли.

Автор записи: anna

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