15 марта – единый информационный день

Информационные группы на встречах с населением городов и муниципальных округов Чувашии уделят внимание основным положениям Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации и отчета о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2022 г. На основе аналитики Центра управления регионом будут рассмотрены и темы, актуальные для населения конкретных муниципалитетов. Например, для Шумерлинского МО это проблемы содержания образовательных организаций, строительства школ и детских садов, для Шумерли — оказание государственной социальной помощи детям и многодетным семьям.
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