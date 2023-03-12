15 марта – единый информационный день

Информационные группы на встречах с населением городов и муниципальных округов Чувашии уделят внимание основным положениям Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации и отчета о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2022 г. На основе аналитики Центра управления регионом будут рассмотрены и темы, актуальные для населения конкретных муниципалитетов. Например, для Шумерлинского МО это проблемы содержания образовательных организаций, строительства школ и детских садов, для Шумерли — оказание государственной социальной помощи детям и многодетным семьям.