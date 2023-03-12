К 175-летию со дня рождения И.Я. Яковлева

В этом году 25 апреля отмечается 175-летие видного деятеля культуры и просветителя народов

Поволжья Ивана Яковлева. В числе его заслуг – основанная им Симбирская чувашская учительская школа и создание на основе русской графики чувашского алфавита.

Тому, как будет проходить празднование даты в Чувашии, было посвящено недавнее заседание оргкомитета под председательством депутата Государственной Думы Анатолия Аксакова.



Как было отмечено, юбилейные мероприятия пройдут в течение всего года не только в Чувашии, но и в регионах России. Уже есть план событий в Москве, в Санкт-Петербурге и даже в Шри-Ланке. Это конференции, образовательные форумы, фестивали и олимпиады. Особенной частью празднования станут мероприятия по популяризации педагогической профессии, в сфере науки, образования и культуры. Также запланированы выпуск почтовой марки, посвященной юбилею, создание сборника избранных трудов Е.А. Некрасовой, внучки И.Я. Яковлева, и издание книги воспоминаний А.Д. Некрасова, зятя И.Я. Яковлева.



Главное же мероприятие года пройдет с 17 по 21 апреля – в Государственной Думе будет проведена выставка, посвященная 175-летию со дня рождения выдающегося просветителя и гуманиста.



Источник: cap.ru.