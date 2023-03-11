Условный террорист обезврежен

7 марта в школе № 2 прошло тактико-специальное занятие «Действия персонала

и обучающихся при одиночном вооруженном нападении на объект образования».

В ходе тренировки были отработаны необходимые действия.

Занятие проходило для повышения бдительности и готовности находящихся в здании людей к чрезвычайным ситуациям, чтобы и персонал, и обучающиеся в непредвиденных случаях умели вести себя организованно и слаженно.



Отработка действий совершалась при участии группы задержания Шумерлинского отдела вневедомственной охраны — филиала Управления вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по Чувашской Республике и наряда межмуниципального отдела МВД РФ «Шумерлинский».



Т. Кошелева, советник директора по воспитанию и общественным организациям школы № 2.