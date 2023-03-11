Мир полон добрых людей

Я, Семенова Фаина Александровна, всю жизнь проработала учителем математики. Находясь на 86-ом году жизни, оглядываясь назад, хочу сказать: я благодарна Богу за то, что мне пришлось прикоснуться к чистым детским сердечкам. Я, конечно, заполняла их головки знаниями, но это несравнимо с тем, что я получала от них: я питалась их любовью, их детской искренностью, их добротой сердечной, их простотой. Если бы я не набралась той энергии от деток, я бы не прожила столько лет.



Дорогие мои ученики! Я вас всех очень люблю, горжусь вами. Дай Бог вам доброго здоровья!

Хочу сказать большое спасибо и родителям этих детей, которые стали моими помощниками. Они со временем взяли на себя все мои заботы. Они меня и обмывают в своих банях (Анна Григорьевна Петрова и её доченька Верочка), намоют полы в квартире и постирают белье (Надежда Симдянкина), принесут из магазина всё, что я попрошу, сварят и накормят (Светлана Тихонова и Елена Адрова, хотя они еще работают на заводе). Они меня и лечат, делая мне уколы. А сколько им приходится тратить на меня времени, выслушивая про мои болячки и успокаивая мою душу… Таких родителей много: матушка Анастасия Ильина, Елена Шишканова, Алла Громова, Елена Маркушина и другие. Мне помогли в ремонте квартиры Сергей из храма, Виталий Казаков, Геннадий Михайлов, Александр Яргин, а Саша Громов возил меня на лечение. Да все они возили меня на машине и в храм, и на рынок, и в магазины. Эти родители снабжают меня овощами и фруктами со своих огородов. Священнослужители Алексей Чумерин, Алексей Михайлов исповедуют и причащают, по необходимости соборуют меня на дому.



А о деньгах ни мной, ни моими родителями никогда не было речи. Занимаясь их детьми, я никогда не брала денег, так как Господь, давая талант нам даром, просил делиться им с другими. Вот мы и делимся и благодарим Бога за всё.



Желаю родителям большого здоровья на многая-многая лета! Дай им Божьей помощи во всем. Люблю вас.



Ваша бабушка Фая.