2022-й прожили. Впереди новые задачи

Во вторник в актовом зале Детской школы искусств № 1 состоялось внеочередное

расширенное заседание Собрания депутатов города Шумерли.

В повестке дня значился только один пункт – «Об итогах социально-экономического развития города за 2022 год и задачах на 2023 год». В заседании приняли участие вице-премьер Кабинета Министров Чувашии – министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов, депутаты Госсовета республики Виктор Горбунов, Леонид Пронин и Сергей Мельников, руководители предприятий и организаций, представители общественных организаций.

Заседание началось с церемонии награждения. Ряду работников были вручены заслуженные награды, свидетельства о специальной стипендии Главы Чувашии, депутатам городского Собрания Игорю Кирюшину и Николаю Егорову — Почетные грамоты Госсовета Чувашии. Затем с докладом по основному вопросу выступил и.о. главы администрации города Эдуард Васильев. В принципе, всё это депутаты уже слышали в январе от Валерия Шигашева, частично проблемы города обсуждались на февральском информдне, так что никаких вопросов и замечаний по докладу у народных избранников и других участников заседания не возникло.



Вице-премьер Павел Данилов, вышедший к трибуне следом, призвал администрацию и Собрание правильно расставить приоритеты перед тем, как ставить задачи на год. Одним из таковых важных направлений он обозначил, естественно, своё – модернизацию ЖКХ. «К следующему отопительному сезону мы должны в полном объеме заменить всю коммунальную инфраструктуру в части теплоснабжения и источники теплоснабжения вывести на эффективность, — конкретизировал глава Минстроя. – От администрации требуется провести работу по увеличению процента собираемости средств населения за оказанные услуги теплоснабжения». Он также напомнил о запущенных в регионе процессах модернизации систем водоснабжения.



К Павлу Данилову вопросы были: о сроках сноса комплекса зданий бывшего противотуберкулезного диспансера (вице-премьер пообещал вернуться с ответом после выяснения обстоятельств в Минздраве Чувашии), о вводе в эксплуатацию здания морга (к срывам сроков привели некачественные изыскательские работы; сейчас решение по отводу грунтовых вод есть, после чего строительство будет продолжено; поставлена задача закончить в текущем году), о ремонте дорог, пострадавших при строительстве трассы М-12 (восстановление дорог начнется осенью после прекращения подвоза инертных материалов к полотну трассы; интересы шумерлинцев по дорогам, которые требуют ремонта, нужно уже сейчас отстаивать с участием депутатов Госсовета в части включения данных дорог в перечень финансируемых за счет республиканского бюджета).



Своё видение развития города представил депутат Госсовета Леонид Пронин. В числе необходимых мероприятий он назвал качественный ремонт городских дорог в весенний период, снос здания школы № 7 и ввод большого земельного участка под ним в хозяйственный оборот, восстановление дворовых территорий после работ по прокладке теплотрасс. А чтобы новому руководителю администрации работалось успешно и для полного погружения в работу Пронин подарил ему кувалду. «Главное, чтоб не ломать, а строить», — прозвучало как напутствие из зала.

Наталья Владимирова.