Шумерлинский районный суд подвел итоги деятельности

17 февраля с использованием видеоконференцсвязи с Верховным судом Чувашской Республики состоялось подведение итогов деятельности Шумерлинского районного суда за 2022 год.

Выступая с докладом, председатель Шумерлинского райсуда А.В. Никитин отметил, что в 2022 году рассмотрено уголовных дел больше, чем в предыдущем году. Увеличилось количество преступлений, отнесенных к категории дел средней тяжести и тяжких, а именно: преступления против собственности по ч. 3 ст. 158 УК РФ — тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (в основном с банковских карт), по ст. 264.1 — управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.



Согласно данным статистического отчета за 12 месяцев судьями окончено 232 уголовных дела (за 2021 год — 216 дел), 50 лиц были осуждены к лишению свободы, 8 — к ограничению свободы, 3 – к принудительным работам, 25 — к обязательным работам, 42 — к исправительным работам, 24 – к штрафу, 42 – к условному осуждению, 4 — к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 1 осужденный освобожден от наказания с применением принудительной меры воспитательного воздействия, 2 осужденных освобождены от наказания по другим основаниям. В отношении 32 лиц дела были прекращены по нереабилитирующим основаниям (в основном в связи с примирением сторон).



В порядке гражданского и административного судопроизводства в 2022 году всего рассмотрено 945 дел (724 гражданских и 221 административное дело). По сравнению с 2021 годом произошло увеличение количества гражданских дел, а количество административных дел существенно уменьшилось. Произошел значительный рост гражданских дел, возникающих из семейных правоотношений (в частности, по делам о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, а также об изменении размера взыскиваемых алиментов), возникающих из жилищных правоотношений, а также дел по искам МО МВД России «Шумерлинский» об установлении, продлении, досрочном прекращении административного надзора. Увеличилось количество дел и о взыскании сумм по договорам займа, кредитным договорам.



Значительный объем работы суда составляет рассмотрение дел об административных правонарушениях. Уменьшение их количества по сравнению с прошлым годом связано с отменой ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Всего в 2022 году судьями Шумерлинского районного суда было рассмотрено 307 дел (в 2021 году – 429 дел). Основными категориями дел об административных правонарушениях продолжают оставаться: мелкое хулиганство – 80 дел, по которым назначено наказание в виде административного штрафа 67 лицам, в виде административного ареста — 13 лицам; неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов госбезопасности и т.п. (в основном отказ от освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения) — 69 дел, по которым назначено наказание в виде административного штрафа 56 лицам, в виде административного ареста — 12 лицам.



Средняя нагрузка на одного судью по рассмотренным гражданским, административным, уголовным делам, делам об административных правонарушениях и иных материалов в 2022 году составила 33 материала в месяц.



Суд неуклонно ведет работу по расширению доступа граждан и юридических лиц к правосудию. Об этом свидетельствует существенное увеличение количества судебных дел, рассмотренных в судебном заседании с использованием видеоконференцсвязи. В ноябре 2022 года создана официальная страница Шумерлинского районного суда в социальной сети «ВКонтакте», где также публикуются новости суда.



Большинство судебных дел рассматриваются судьями в установленные процессуальным законодательством сроки. В 2022 году не был отменен ни один судебный акт Шумерлинского районного суда по мотивам существенного нарушения норм процессуального законодательства.

В целом работа суда за 2022 год признана удовлетворительной, задачи на 2023 год определены и являются выполнимыми.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.