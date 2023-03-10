О роли женщины в современном обществе

В канун 8 Марта в школе № 3 состоялся круглый стол «Роль женщины в современном обществе». Встреча началась с приветственных слов главы города Шумерли, директора школы С.В. Яргунина и заведующей сектором по социальной работе администрации города Е.В. Машиновой.

Сколь быстро ни менялся бы мир, материнские чувства и материнская любовь всегда останутся неизменными, ведь если и есть в нашей жизни нечто первостепенное и главное — то это женщина с ребенком на руках. О своей большой любви к детям гостям рассказала мама одиннадцати замечательных детей Е.Н. Баранова. Также на встрече присутствовали представители еще одной многодетной семьи, родственники выпускника школы Павла Евдокимова, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Своей гордостью за сына, Максима Дашина, награжденного медалью «За отвагу», поделилась еще одна участница круглого стола О.В. Дашина.

В это непростое для нашей страны время многие не остались в стороне и всячески помогают нашим ребятам. Среди них — неравнодушные женщины, создавшие сообщество для поддержки солдат. Одна из таких замечательных женщин-волонтеров — В.Н. Долгова.



Канули в Лету те времена, когда некоторые профессии считались исключительно мужскими. В современном мире сложно найти работу, на которой бы ни трудились женщины. Упорству, решимости и профессионализму этих женщин можно только позавидовать. Основной принцип, которого они придерживаются в своей повседневной деятельности, — перед законом все равны! Не первый год доказывают эту прописную истину еще две участницы беседы: судья Шумерлинского районного суда Н.Б. Миронова и старший помощник межрайонного прокурора Л.В. Бойцова.

Современная женщина-руководитель, как говорят исследования, ничем не уступает руководителю-мужчине, а некоторые задачи начальники-женщины решают даже успешнее начальников-мужчин. «Сила женщины в ее многогранности», — считает руководитель детского сада № 16 «Рябинушка», депутат городского Собрания, член управляющего совета школы В.Ю. Федулова, к мнению которой присоединилась и ветеран педагогического труда Л.И. Лермонтова.



Сколько бы ни было профессий и обязанностей у женщин, она должны уметь отдыхать. Об активном и полезном творческом отдыхе рассказали умелицы М.Е. Карпова, Ю.В. Плахова и Е.А. Князькова.



Источник: школа № 3.