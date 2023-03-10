Подать заявку можно будет с 3 апреля по 22 мая

История конкурса «Я — женщина» началась в 2021 году. Тогда в День Республики в Чувашии и зародилась новая женская традиция. Ее поддержали Кабинет Министров республики и Союз женщин России. Непосредственными же организаторами конкурса выступили Союз женщин Чувашии и Фонд развития «Перле».

В первый год проведения конкурс объединил 351 жительницу республики. Их ролики были размещены на портале «Народный контроль Чувашской Республики» для голосования. По результатам голосования и решению жюри победительниц в номинациях было 22. Все участницы первого республиканского конкурса «Я – женщина» получили сертификаты и подарки.

В 2022 году в конкурсе в шести номинациях участвовали 415 женских роликов. Самой старшей участницей конкурса стала 73-летняя жительница Чебоксарского района Александра Кирьянова. Она стала обладательницей Гран-при в номинации «Вперед к здоровью».

В 2023 году цель конкурса остается прежней — повышение роли женщин в обществе, их вклада в приумножение благосостояния и конкурентоспособности Чувашской Республики. Организаторы те же и они по-прежнему стремятся выявить и поощрить женщин, добившихся значительных успехов в своей профессиональной деятельности, благотворительной и общественной работе, а также пополнить банк данных активных и предприимчивых женщин Чувашии и популяризировать лучшие практики сфер деятельности женщин. Главное отличие конкурсной процедуры этого года – увеличение количества номинаций. Теперь их десять. Организаторы выделили в отдельные категории представителей молодежи, женщин бизнеса, а также домохозяек, многодетных матерей и пенсионеров. Больше времени теперь отводится и на подачу заявок. Их прием стартует 3 апреля и продлится до 22 мая. Голосование за участниц конкурса пройдет по традиции на портале «Народный контроль Чувашской Республики» с 1 по 15 июня. Итоги будут подведены с 16 по 19 июня.

Гран-при конкурса в каждой номинации определятся по итогам голосования членов жюри. 1, 2 и 3 места в каждой номинации распределятся по количеству голосов, набранных в ходе онлайн-голосования. Также по решению оргкомитета могут быть учреждены дополнительные номинации. Церемония награждения пройдет 24 июня.