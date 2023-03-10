Из доклада и.о. главы администрации Эдуарда Васильева об итогах социально-экономического развития Шумерли за 2022 год и задачах на 2023 год

Основные экономические показатели в 2022 году показывают рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот организаций увеличился на 26,4 % и составил более 20 млрд рублей, в том числе по обрабатывающим производствам — 13 млрд рублей с ростом 12,8 %. Оборот розничной торговли увеличился на 3,2 %. По сравнению с 2021 годом снизился уровень зарегистрированной безработицы — 0,71 %. Средняя заработная плата за январь—ноябрь выросла на 28,1 % и составила 44239 рублей. Инвестиции в основной капитал за 2022 год составили более 240 млн рублей.



Бюджет города за 2022 год исполнен по доходам в сумме 958,7 млн рублей, что составило 100,1 % плановых назначений, при этом собственные доходы бюджета исполнены на 3,5 % больше запланированного (на 27,5% больше, чем в 2021 году). Почти в 4 раза, или на 20,7 млн рублей, по сравнению с 2021 годом увеличились доходы от продажи муниципального имущества (всего реализовано 6 объектов недвижимого и движимого имущества). В планах на 2023 год предусмотрен рост доходной части бюджета не менее чем на 7,8 % к уровню 2022 года, в том числе за счет дальнейшей реализации муниципального имущества, не вовлеченного в хозяйственный оборот, а также бесхозяйных объектов.



По расходам бюджет исполнен на 907,1 млн рублей, что составляет 89,6 % от утвержденного плана. Исполнение бюджета представлено в разрезе 17 муниципальных программ. По 10 из них средства освоены в полном объеме. Основное неосвоение — это переходящие на 2023 год средства по благоустройству дворовых территорий (32,7 млн рублей) и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (48 млн рублей).



В 2022 году не удалось реализовать два проекта инициативного бюджетирования: строительство и ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения (администрацией города проведена работа по восстановлению средств в 2023 году, в проекте республиканского бюджета средства не восстановлены) и ремонт кровли детского сада № 19 (ввести сад в эксплуатацию необходимо до 1 сентября текущего года). Остается нерешенным вопрос выделения 5,2 млн рублей на текущий ремонт помещений данного детского сада.



Еще одно мероприятие, которое необходимо выполнить в кратчайшие сроки, — это внести изменения в ПСД и продолжить строительство дороги по улицам Косточкина — Интернациональной.



На развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе в 2022 году направлено 380,9 млн рублей. Основные задачи, которые необходимо выполнить в кратчайшие сроки, — модернизация в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На территории города Минстроем Чувашии совместно с ГУП «Чувашгаз» ведется работа по строительству сетей теплоснабжения и сетей ГВС, всего на 895,9 млн рублей, в текущем году предусмотрено строительство 6 БМК (пос. Лесной, улицы Котовского, Ленина, МОПРа, Черняховского и Чкалова) на сумму 475 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.



В 2023—2024 годах в рамках реализации федеральной программы МКИ предусмотрена реализация 4 проектов по строительству сетей теплоснабжения и сетей ГВС на сумму 334,8 млн рублей.

На обслуживании МУП «Чистая вода» находятся объекты холодного водоснабжения и водоотведения, износ которых в среднем составляет порядка 80 %, убыток от реализации 1 куб. м воды — почти 9 рублей. Аналогичная ситуация по водоотведению. Администрацией города совместно с Минстроем Чувашии прорабатывается вопрос передачи объектов водоснабжения и водоотведения в концессию. Сформирован и размещен реестр имущества, планируемого для передачи в концессию, разработана дорожная карта. Предусматривается технологическое обследование объектов водоснабжения и водоотведения в кратчайшие сроки.



В части электроснабжения города в рамках перераспределения полномочий от предприятия-банкрота МУП «ШГЭС» необходимо провести работу по передаче муниципальных объектов энергоснабжения в казну республики для последующей передачи в ГУП «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии.



Ежегодно увеличиваются сети уличного освещения. В прошлом году реализован инициативный проект на сумму 4,8 млн рублей, в текущем году планируется реализация одного проекта на сумму 4,7 млн рублей. Расходы на уличное освещение увеличились почти до 8 млн рублей.



Ежегодно в рамках программы «Развитие транспортной системы» осуществляется ремонт автомобильных дорог. В 2022 году на дорожные работы направлено более 47 млн рублей, отремонтировано 2,6 км дорог. Проведены работы по ремонту асфальтового покрытия 3 дворовых территорий на сумму 4,7 млн рублей. В 2023 году будут отремонтированы 4 дворовые территории на сумму 5,8 млн рублей, 2,9 км дорог общего пользования на сумму 26,3 млн рублей.



В целях надлежащего содержания и эксплуатации автодорог в 2022 году выделено 14,4 млн рублей, в 2023 году — предусмотрено 15 млн рублей. Этих средств недостаточно для нормативного содержания дорог, поэтому в 2023 году необходимо провести инструментальную диагностику и паспортизацию дорог, чтобы получить средства из республиканского бюджета.



На капитальный ремонт дорог денежных средств тоже недостаточно, кроме того, имеются исполнительные листы на производство ремонта автодорог. В 2023 году планируется исполнить 4 решения суда и произвести ремонт улиц Горького, Кутузова, Ленина.



Для приведения автомобильных дорог в нормативное состояние с учетом устройства твердого покрытия (асфальтобетон, щебень) необходимо порядка 500 млн рублей.



За 2022 год на территории города введено в эксплуатацию 5,6 тыс. кв. м, в т.ч. МКД около 2 тыс. кв. м и ИЖД — 3,6 тыс. кв. м, это почти в два раза больше, чем в 2021 и 2020 годах. В 2022 году выдано 1 разрешение на строительство 48-квартирного жилого дома по ул. Францева, д. 8а, со сроком ввода в эксплуатацию до 30 сентября текущего года.



Минстроем Чувашии и АНО «Институт территориального развития» ведется совместная работа по комплексному развитию территории, ограниченной улицами МОПРа – Пушкина — пер. Банковским — улицей Дзержинского, площадью 4,5 га. Проектом предусматривается строительство до 2030 года 11 пятиэтажных домов.



В 2022 году реализованы 9 проектов по благоустройству дворовых территорий в рамках исполнения Указа Главы Чувашской Республики № 139 на сумму 34,9 млн рублей, что позволило создать благоустроенные дворовые территории жителям 12 многоквартирных домов. В текущем году планировалось реализовать 7 проектов по данной программе, однако в связи с модернизацией тепловых сетей благоустройство целесообразно перенести на следующие годы. Данное решение согласовано с Минстроем Чувашии. Исходя из этого в текущем году будет реализован один проект — дворовая территория по ул. Щербакова, дома №№ 32, 36 на сумму 7,2 млн рублей.



На территории города в 2022 году демонтированы 10 расселенных домов. Сумма выделенных средств на эти цели составила 1,5 млн рублей. За истекший период 2023 года средства, предусмотренные в бюджете (1 млн рублей) уже освоены, закрыто 2 исполнительных производства.



Одним из больных вопросов в городе является недостаточность мест для захоронений. В 2021—2022 годах велась подготовка площадки под кладбище в районе ГНС, однако введение его в эксплуатацию затрудняется наличием инженерных коммуникаций. Целесообразно вновь начать проводить работу по расширению кладбища в пос. Лесной. Для этого необходимо внести изменения в генеральные планы Шумерлинского муниципального округа и города Шумерли, а также согласовать действия с Рослесхозом.



На финансирование сферы образования в 2022 году направлено 395 млн рублей. Проводится капитальный ремонт в двух общеобразовательных учреждениях города: на школу № 2 выделено 30,8 млн рублей, работы завершены в срок; на гимназию № 8 выделено 71,3 млн рублей, для завершения работ необходимо более 32,7 млн рублей, которые предусматриваются при уточнении республиканского бюджета. Также проведен частичный ремонт фасада старого здания третьей школы на общую сумму 8,7 млн рублей (для завершения работ необходимо еще 15 млн рублей).

На сегодняшний день как в школах, так и в дошкольных учреждениях недостаточно финансирование на проведение антитеррористических и противопожарных мероприятий. Для приведения в нормативное состояние только для школ необходимо более 40 млн рублей. На благоустройство территорий школ необходимо более 50 млн рублей. Пока средства предусмотрены частично для школы № 6 в сумме 14,6 млн рублей.



В детских дошкольных учреждениях остро стоят вопросы по капитальному ремонту зданий. Из Резервного фонда Чувашской Республики на частичный ремонт детского сада № 19 в 2022 году выделено 10,4 млн рублей с софинансированием из местного бюджета — почти 1 млн рублей. На проведение капитального ремонта системы отопления освоены 7,9 млн рублей. На ремонт кровли необходимо будет изыскивать собственные средства.



На проведение антитеррористических и противопожарных мероприятий детским садам необходимо более 17 млн рублей, на выполнение предписаний Роспотребнадзора — более 18 млн рублей.



Аналогичные проблемы и по дополнительному образованию детей. Здания требуют капитального ремонта и реставрации, приведения в нормативное состояние систем антитеррористической защищенности и противопожарных систем. Значительные денежные средства предусмотреть в бюджете города не представляется возможным.



В целях реализации и осуществления всех обозначенных городских программ необходима слаженная административная работа. Но на сегодняшний день вакантны 15 должностей администрации. В ключевых отделах не хватает сразу по несколько специалистов. При этом 40 % вакантных должностей – ведущей и старшей группы должностей (зам. начальников отделом, зав. секторами, главные специалисты).



Источник: администрация г. Шумерли.







