Завоевать сердца детей просто – их надо любить

Федеральная программа «Земский учитель» берет начало с 2020 года. Она разработана для привлечения педагогов в сельскую местность. По условиям программы учителя, переехавшие работать в посёлки и города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную компенсационную выплату – 1 млн рублей. Единственное условие — нужно отработать в образовательном учреждении 5 лет.

Чувашия, как и другие регионы страны, активно включилась в проект, благодаря чему в Шумерле — в гимназии № 8 и в школе № 1 — появились учителя по таким предметам, как английский язык и физика. А в прошлом году пришел «земский» учитель и в Шумерлинскую среднюю школу — с начала учебного года обучающихся первого и второго классов стала учить Татьяна Германовна Кудрявцева.



Татьяна Германовна приехала в Нижнюю Кумашку, где находится начальная школа Шумерлинской средней школы, из Сюмсинского района Удмуртии. Свою педагогическую деятельность она начала учителем начальных классов. После 10 лет работы решила сменить направление: получив диплом социального педагога, устроилась в Орловский детский дом, который в последующем стал социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних детей. Т.Г. Кудрявцева проработала в нем 15 лет, пока не приняла решение участвовать в программе «Земский учитель».

В общении с педагогом газета, конечно же, поинтересовалась, что же подвигло оставить привычную работу и сорваться с насиженного места? «Я люблю перемены в жизни. Монотонность, однообразие меня напрягают. Когда было совсем нечего менять, я дома хотя бы мебель переставляла, – с улыбкой рассказывает собеседница. – А тут узнала про программу «Земский учитель» и подумала, почему бы и нет?»



А узнала Татьяна Германовна о программе благодаря другой программе, реализуемой в стране с 2012 года в сфере здравоохранения, – «Земский доктор». По рассказам педагога, на территории района, где она проживала, программа довольно успешно воплощалась в жизнь. Как-то женщина задалась вопросом, нет ли похожего проекта в образовании? Изучила всю информацию о «Земском учителе» и, примерив программу на себя, взвесив все «за» и «против», на сайте конкурса нажала кнопку «Подать заявку».



«На возможное участие в программе смотрела как на способ внести изменения в трудовую деятельность, заодно поменять и место жительства, что подразумевает новые знакомства, новые впечатления, новый опыт. Подумала: раз государство разработало такую меру поддержки, почему бы ею не воспользоваться?» — делится своими размышлениями в момент принятия решения Татьяна Германовна. Из всех вакансий она выбрала для себя те, которые были в близлежащих регионах: в Пермском крае, в Оренбургской области и в Чувашии. Изначально она отдавала предпочтение Оренбургской области, так как её раннее детство проходило там. Но региональный оператор области на вопрос, не повлияет ли на итоги конкурса то, что она в последние годы работала социальным педагогом, не смог дать внятного ответа. А вот звонок региональному оператору из Чувашии ее обнадежил, придал уверенности, и надобность звонить оператору Пермского края отпала сама собой. Так нотариально заверенные копии необходимых документов отправились в Чувашию.



В июле Татьяне Германовне сообщили о победе в конкурсе. Но одно дело — подать документы, другое — начать кардинально менять свою жизнь. Педагог попросила еще неделю на обдумывание и принятие окончательного решения. За это время она досконально изучила сайт Шумерлинской школы, состоялся и первый разговор по телефону с руководством школы, который развеял многие её сомнения. «Единственное, что еще настораживало, — надо учить два класса. Для малокомплектной школы это обычная практика, но я с таким столкнулась впервые», — рассказывает учительница. Однако и тут она кажущийся минус посчитала для себя плюсом, решив, что надо попробовать всё, что предлагает жизнь. Так назрел положительный ответ.



Приехав в Нижнюю Кумашку в конце августа, Татьяна Германовна первым делом ознакомилась с будущим местом работы и осталась довольна увиденными условиями — хорошее здание, свежий ремонт, просторные и светлые помещения. А в сентябре состоялось знакомство с детьми и их родителями. У «земского» учителя в классе 14 обучающихся — 9 первоклассников и 5 второклассников. «Дети мне понравились сразу, как их увидела. И с родителями мы нашли общий язык. Правда, на родительские собрания не всегда все могут приходить, но по телефону все на связи», — делится учительница.



Одновременно вести уроки по двум программам в первое время ей было непривычно, даже сложно. Но, как отмечает педагог, нет ничего невозможного, если захотеть. Татьяна Германовна благодарит за поддержку руководство школы и свою коллегу — учителя начальных классов Ираиду Александровну Мулину, которая делится с ней своим богатым многолетним опытом. Понравились Татьяне Германовне и жители Нижней Кумашки, и трудовой коллектив, с которыми она встречается, правда, редко — на педсоветах да собраниях в д. Шумерле.



После уроков педагог занимается с обучающимися внеурочной деятельностью. Здесь они готовятся к мероприятиям, развивают творческие способности. А после ухода детей Татьяна Германовна проверяет тетрадки, готовится к следующим занятиям и только после этого уходит на съемную квартиру.



Почти три четверти учебного года позади. Сегодня дети и учительница, можно сказать, понимают друг друга с полуслова. «Завоевать сердца детей просто – их надо любить, — раскрывает секрет педагог. — Они всё очень хорошо чувствуют. Я полюбила своих деток и получаю в ответ тепло их сердец. Значит, я здесь не зря».

Справочно

В Чувашской Республике в 2023 году открыты следующие вакансии по программе «Земский учитель»: учитель алгебры (Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева), учитель математики (Батыревская СОШ № 1, Ибресинская СОШ № 1), учитель физики (Комсомольская СОШ № 1), учитель английского языка (Шемуршинская СОШ).

Марина Ветликова.