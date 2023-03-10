Жителям Чувашии рассказали, как получить единое пособие

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в МФЦ, в клиентскую службу отделения Социального фонда России по Чувашии или просто подать заявление через портал Госуслуг, объяснил управляющий отделением Валерий Николаев. Разговор с пользователями соцсетей состоялся во время прямой трансляции, организованной Центром управления регионом Чувашской Республики.

«Единая выплата заменила целую цепочку мер в помощь семьям с невысоким доходом, – объяснил гость эфира. – Это пять действовавших ранее пособий: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, а также ежемесячную выплату женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. С начала года единое пособие назначено более, чем 21 тысяче семей республики и затронуло 37 тысяч детей».

Куда обратиться за назначением пособия и какие доходы учитываются, поинтересовались слушатели прямого эфира. Как оказалось, можно обратиться в клиентскую службу соцфонда, в МФЦ или решить вопрос дистанционно, подав заявление через портал Госуслуг. А вот документы собирать не нужно – соцфонд самостоятельно запрашивает у ведомств необходимые сведения. Что касается доходов, при расчетах учитывают зарплату, доходы предпринимательства, пенсии и пособия. В зачет идут также стипендии, алименты, проценты от вкладов.

Для назначения пособия, упомянули в разговоре, доход семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума на человека (в Чувашии на душу населения он составляет 12 363 руб.). Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума.

чувашинформ.рф.