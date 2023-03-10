В Шумерле состоялось открытие Года педагога и наставника и Года счастливого детства

Сегодня в ДК «Восход» состоялось яркое, запоминающееся событие — открытие Года педагога и наставника и Года счастливого детства в Шумерле. До начала торжественной части гостям было предложено познакомиться с образовательными организациями города. О них в своих презентациях рассказали педагоги и обучающиеся школ, ДШИ № 1 и Центра детского творчества.

На открытии праздника собравшихся тепло приветствовали депутат Госдумы РФ Алла Салаева, депутаты Госсовета Чувашии Виктор Горбунов и Сергей Мельников, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, глава Шумерли Сергей Яргунин и и.о. главы администрации города Эдуард Васильев. Они выразили слова благодарности в адрес педагогов и отметили, что шумерлинские ребята — в надёжных руках.

Любой праздник украшает церемония награждения. Алла Салаева вручила Благодарственные письма педагогам школ № 3 и № 2 Людмиле Тюриной и Ирине Лимоновой, обучающемуся школы № 1 Михаилу Будникову. Активной молодежи были вручены свидетельства о назначении стипендии Главы Чувашии за особую творческую устремленность. Наград в этот день было немало, и на счету награждаемых были по-настоящему добрые и благородные дела.

Мероприятие продолжилось просмотром документального фильма «Где проходит граница?» снятого на территории проведения специальной военной операции.

Т. Александрова.







