В ожидании масштабного события

20 марта в Чувашии состоится официальное открытие Года счастливого детства.

Это масштабное мероприятие объединит порядка 4500 детей со всей республики и даст

им возможность познакомиться с ведущими учебными заведениями, принять участие в дискуссиях

и других интересных мероприятиях.

Открытие пройдет в виде республиканского форума для школьников и молодежи «День в столице». В нем примут участие одаренные дети, спортсмены, члены поисковых отрядов и военно-патриотических клубов, волонтеры, дети участников спецоперации, дети с ОВЗ, сироты и те, кто остался без попечения родителей.



На открытии будут представлены новые проекты Года счастливого детства в сфере спорта, туризма, ИТ-технологий, проекты по продвижению традиций и семейных ценностей, по патриотическому воспитанию юного поколения.



Будут организованы более 200 точек с мастер-классами, квестами, интерактивными занятиями, встречи с интересными людьми, экскурсии на крупные предприятия и организации. Несомненно, что всё это принесет огромную пользу для детей и подростков.



В числе участников этого масштабного события — учащиеся Алгашинской школы: Устиния и Ульяна Даниловы, Ольга Семенова, Иван Петров, Алексей и Антон Лаврентьевы, Елизавета Стрельцова, Ирина Николаева и Татьяна Ефремова. Это активные участники различных мероприятий, победители и призеры конкурсов. Устиния и Ульяна, например, заняли первые места в муниципальной научно-практической конференции «Ахаховские чтения-2023», вторые места в IV Межрегиональной научно-практической конференции «Шаг в науку». Ульяна также заняла 2-е место в I Муниципальном физико-химико-биологическом брейн-ринге «Хочу все знать».

Ольга — призер международной олимпиады «Классный час» и научно-практической конференции «Шаг в науку».

У Ивана — 2-е место в соревнованиях по лыжным гонкам «Знай наших». Алексей и Антон — победители муниципального конкурса «Школьный ревизорро», Антон, к тому же, победитель муниципального математического турнира.



Елизавета также достигла успехов в конференциях «Шаг в науку» (3-е место) и «Ахаховские чтения» (1-е место). Ирина и Татьяна являются стипендиатами главы Шумерлинского округа, победителями олимпиад по экологии и русскому языку. И это далеко не полный перечень достижений школьников.

Галина Мухаматуллина, советник директора Алгашинской школы по воспитанию детей:

2023 год для нас достаточно ответственный, потому что в России он объявлен Годом педагога и наставника, а в Чувашской Республике — Годом счастливого детства. Эти два направления имеют неразрывную связь. Невозможно представить педагога-наставника без детей, в то же время у ребенка не будет полного счастья, если у него не будет хорошего педагога-наставника.

Выбирая, кого же направить на открытие Года счастливого детства, мы исходили из принципов того, что детям необходимо предоставить возможности для раскрытия своих талантов. Мы прекрасно понимаем, что ребенок может быть «узконаправленным», т.е. он может быть спортсменом, как, например, Иван Петров.или братья Лаврентьевы — тоже в основном спортсмены, но, помимо участия в спортивном клубе, они проявляют себя и в юнармии, то есть в патриотическом направлении. Патриотическая работа достаточно трудная и долгая, и именно педагог-наставник ведет ребенка по этому пути.

Если говорить про девочек, то они с удовольствием ходят в театральную студию «Пламя», ставят различные спектакли, ведут концерты. Они прекрасные режиссеры. Помимо этого, увлекаются поделками, готовят в школе фотозоны.

Я считаю, что в Год счастливого детства под руководством педагогов должны раскрыться все таланты детей, должно проявиться их призвание в будущей жизни. Ведь этот фундамент закладывается именно в школе.

Своими ожиданиями от предстоящего события поделились Устиния и Ульяна Даниловы:

Очень приятно, что 2023-й год объявлен в Чувашии Годом счастливого детства. 20 марта мы как представители Совета учеников школы едем на торжественное открытие. Из нашей школы будет 9 обучающихся. Конечно же, нам очень интересно побывать на таком крупном мероприятии. Надеемся, что узнаем для себя много полезного, найдем общий язык с другими ребятами и обретем новых друзей.

Татьяна Александрова.